iPhone 17 con arancel 0%: cuánto cuesta el Pro Max ahora en Argentina

Entró en vigencia la eliminación total de los aranceles para la importación de productos electrónicos. Cómo afecta a los smartphones de Apple .

El Gobierno nacional puso en marcha la eliminación de los aranceles en la importación de productos electrónicos . La medida, que ya comenzó a regir, completa el esquema dispuesto por el Decreto 333, que en mayo de 2025 redujo el derecho de importación del 16% al 8% y estableció su eliminación total para el 15 de enero.

"Seguimos cumpliendo con el compromiso de bajar impuestos y facilitar el acceso a la tecnología para todos los argentinos”, festejó el ministro de Economía, Luis Caputo, en redes. Con esto, la Casa Rosada busca aumentar la competencia y abaratar los precios, en un contexto en el que la Argentina sigue siendo cara en tecnología comparada con otros países.

La eliminación de aranceles repercutirá de lleno en el valor de productos como televisores , consolas de videojuegos y teléfonos celulares , incluyendo toda la línea del último iPhone 17 . Según cálculos oficiales, se espera una caída en los precios cercana al 30% , pero desde distintos sectores ponen en duda esta cifra.

iPHONE 17 La importación de productos tecnológicos como celulares ya no pagará aranceles.

Cuánto cuesta ahora el iPhone 17 Pro Max en Argentina con la eliminación de aranceles

Desde MacStation, revendedor oficial de Apple en el país, precisaron que la quita de aranceles ya está contemplada en los valores de toda la línea del iPhone que ya venían ofreciendo.

“La decisión fue adoptada desde el inicio de su comercialización para alinear los precios locales. No resulta necesario aplicar reducciones en esta instancia. El ajuste ya se hizo para ayudar a acceder a valores más competitivos desde su llegada al mercado”, precisaron.

De esta manera, al menos en el caso de MacStation, no habrá grandes cambios en los valores. Así, el iPhone 17 Pro Max se consigue a $2.999.990, con una capacidad de 256 GB. Por su parte, el iPhone 17 Pro vale $2.699.990 y el 17 básico, $1.999.990, todos con capacidad de 256 GB.

La versión de 512 GB tiene un costo adicional de $500.000, mientras que optar por el modelo de 1 TB implica sumar $900.000. El iPhone Air, el modelo más fino lanzado por Apple hasta el momento, se ubica en $2.499.990 en su versión de 256 GB.

En Mercado Libre, los valores del iPhone 17 Pro Max de 256 GB son similares y, para el modelo con el nuevo color naranja cósmico, se ubican entre $2.650.000 y $3.000.000. El precio puede variar según la financiación. En algunos casos se ofrecen tres cuotas sin interés y en otros, seis.

iphone3 Apple presentó por primera vez el color naranja cósmico para su modelo Pro Max.

Por qué hay dudas sobre la baja de precios en celulares y otros productos

Más allá de la eliminación de los aranceles, desde el sector tecnológico advierten que el precio final de un producto depende de múltiples factores. Uno de ellos es la carga impositiva, que seguirá siendo alta, con 21% de IVA y 9,5% de impuestos internos, además de las tasas que varían según municipios, entre otros tributos que continuarán vigentes. También influyen los costos logísticos, el tipo de cambio, el financiamiento y los márgenes.

En tanto, varios importadores tienen mercadería comprometida en camino o próxima a llegar al país que pagó aranceles, al abonarse por anticipado, con lo cual prevén que el impacto se sentirá en las próximas semanas cuando renueven los pedidos de compras. El contexto internacional tampoco ayuda. El crecimiento de la Inteligencia Artificial (IA) y la escasez mundial de memorias ya provocaron subas de precios y limitan la oferta, lo que afecta a fabricantes.

iPhone-air.jpg La última línea de Apple incluye el iPhone Air, su celular más fino hasta ahora.

Cómo es la línea del iPhone 17: todas las características

La última línea de smartphones de Apple incluye varias versiones que mantienen el compromiso de la marca con la innovación, el rendimiento y la sostenibilidad: