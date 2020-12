Le dijo a la Policía que él lo resolvía: lo mató de un tiro

Entre las principales pruebas que aportó la fiscalía para ubicar a Gruich como autor del disparo letal estaban los cruces de antenas telefónicas que marcaron el recorrido coincidente con su ubicación en la escena del crimen y luego desplazándose hacia la casa de su madre, así como los videos de las cámaras de seguridad de la zona. Estas captaron a un hombre "de fisonomía y vestimenta similar" a la que tenía el acusado el 30 de noviembre al ser detenido en otro hecho.

La ropa fue una cuestión debatida con relación a la autoría. Es que el amigo de Suazo que estaba con él al momento del crimen declaró que no vio quién disparó, pero sí identificó al acusado con una remera roja como entre los atacantes a la casa de la familia Suazo; mientras que las cámaras captan a un tirador con un buzo con capucha.

"Eso no quita valor probatorio, ya que está claro que aún podría tener la remera roja y ponerse un buzo encima, lo que tiene que ver con esta cuestión de ocultar la identidad", sostuvo Zabala.

Además, la fiscalía ubicó el crimen en el marco de enfrentamientos barriales, donde el día anterior Gruich acudió a la comisaría para decir que la víctima le había disparado cuando iba con su hijo pero que "no iba a denunciar, sino que lo resolvería a su manera".

Por último, la fiscalía pidió 8 meses de prisión preventiva y 4 como plazo de investigación. La defensa se opuso y habló de plazo "desproporcionado". Al final, el juez dictó el mismo tiempo para culminar la etapa preparatoria y para la medida cautelar.

Al inicio de la audiencia, el defensor pidió no permitir la difusión del nombre y la imagen del acusado por la prensa, estando solo LMN presente, e incluso cuestionó por qué este diario publica unas veces los nombres y otras no. "No quiero que se mencionen los datos personales de mi asistido para su protección y la de su familia. Entiendo que lo que son públicos son los hechos y no la identidad", expresó Alfredo Cury. La fiscal Sandra Ruixo respondió: "No se hace referencia a un temor concreto, si fuera así no se debería permitir publicar el nombre de ningún imputado". El juez así lo entendió y prohibió solo la difusión de la imagen, por lo que el defensor hizo reserva de Impugnación y Federal.

El juez permitió difundir el nombre

Al inicio de la audiencia, el defensor pidió no permitir la difusión del nombre y la imagen del acusado por la prensa, estando solo LMN presente, e incluso cuestionó por qué este diario publica unas veces los nombres y otras no. “No quiero que se mencionen los datos personales de mi asistido para su protección y la de su familia. Entiendo que lo que son públicos son los hechos y no la identidad”, expresó Alfredo Cury. La fiscal Sandra Ruixo respondió: “No se hace referencia a un temor concreto, si fuera así no se debería permitir publicar el nombre de ningún imputado”. El juez así lo entendió y prohibió solo la difusión de la imagen, por lo que el defensor hizo reserva de Impugnación y Federal.