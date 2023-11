¿Qué pasó con los Simuladores?

Los integrantes de la banda que realizó estafas por un millón de dólares y tiene vínculos con el trunco boliche Sens, ex Las Palmas, serán acusados, pero después de la feria judicial.

La causa parecía avanzar por carriles firmes, de hecho, la fiscalía de Delitos Económicos les rechazó un intento de acuerdo que pretendieron realizar Borquez y Medel para tratar de zafar de la formulación de cargos.

Fiscal Narvaez y Vignaroli.jpeg

La decisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Manuel Narváez no es negociable y van a acusarlos.

La dinámica de la persecución penal contra los estafadores viene teniendo un giro de 180 grados y buscan avanzar legalmente porque en la mayoría de los casos las maniobras se repiten pese a los acuerdos o salidas alternativas.

La investigación de Los Simuladores fue declarada compleja, lo que permitió a la fiscalía extender los plazos, y en ese contexto estalló la causa denominada “Planes sociales” que acaparó toda la atención del Ministerio Público Fiscal por las vinculaciones con funcionarios públicos de la gestión saliente y punteros políticos del MPN.

Esto llevó a tener que dilatar algunas medidas sobre la causa de Los Simuladores porque fuentes judiciales confirmaron a LMN que “después de la feria, en febrero estimamos, se le van a formular cargos por estafas reiteradas”.

De mantenerse a disposición de la justicia, Borquez y Medel, podrían tras la acusación continuar en libertad. Por ahora, ambos están notificados de la causa y designaron a sus respectivos defensores.

Los simuladores las palmas.jpg

Los vínculos con el trunco boliche Sens

Mariano Medel es el vínculo directo con el boliche Sens, ex Las Palmas, donde los investigadores secuestraron de su interior un grupo electrógeno de una de las empresas estafadas e incluso

¿Cómo es la trama? Medel se asoció con Nicolás Vaamonde, un ex policía y ex custodio de Jorge Sobisch, y firmaron un comodato flojito de papeles con Pedro Nardanone, dueño del local de calle Primero Pobladores donde se produjo la desaparición forzada de Sergio Ávalos el 14 de junio de 2003.

Los investigadores lograron hasta cámaras de seguridad que muestran que con un camión con el que concretaron la estafa a un corralón de Bariloche podrían haber introducido los materiales en el boliche que estaba en refacciones. Todo está en las cámaras.

Finalmente, el boliche no abrirá sus puertas porque no solo hicieron refacciones sin autorización municipal, sino que además el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza por la cual sobre el corredor de Primeros Pobladores no podrá funcionario ningún tipo de local bailable ni confitería.

Ahora, Medel y Vaamonde deberán ver cómo solucionan sus diferencias y sus oscuras inversiones con Nardanone que está en la mira de la Justicia Federal por la desaparición de Ávalos.