Femicidio en Cordón Colón: familiares de la víctima exigen justicia

Familiares de María José Villalon Escudero, la mujer asesinada la semana pasada en su casa del barrio Cordón Colón, frente a la toma Auca Mahuida, se movilizaron este jueves hasta la ciudad judicial para pedir que se avance con la investigación y que la feria no sea una excusa para que este femicidio quede impune. “Para la fiscalía, mi tía era una mala víctima, no era una víctima ejemplar. Pero nosotros no vamos a parar hasta saber quién la asesino y que se haga justicia”, aseguró Maximiliano, sobrino de la víctima de femicidio.