Cuál fue el entrenamiento de Juanfer Quintero para volver a River

Mientras tanto el jugador se entrena con un preparador físico personalizado que también entrena al francés Paul Pogba, quien volverá a jugar al fútbol tras su sanción por doping.

Juanfer Quintero blanqueó cuándo volverá a River

Juan Fernando Quintero parece tener su futuro lejos de América de Cali al que llegó tras su paso por Racing y a meses de haber conseguido la Copa Sudamericana con el elenco. Si bien todo parecía que el contrato lo tendría en el club colombiano hasta junio de 2027, es posible que el segundo semestre lo encuentre vistiendo otra camiseta.

Y entre esos nombres empiezan a aparecer clubes como River, club en el que se convirtió como un ídolo por su nivel futbolístico y haber convertido un tanto a Boca en la final de Copa Libertadores 2018 que luego terminaría alzando. Sin embargo, más allá de referirse a la posibilidad de volver como jugador, Juanfer sorprendió con su respuesta.

"Mi futuro seguramente va a ser director deportivo en River. Lo digo así porque así lo siento y así va a pasar", confesó el habilidoso jugador zurdo que supo jugar en la Selección colombiana. Por otra parte, se refirió a lo sucedido con el América: "Desde el club me mandaron un mensaje diciéndome que por la situación ya no podían contar más conmigo. Por obvias razones no puedo estar escuchando a nadie hasta que no solucione la situación. Tengo ofertas, pero mi prioridad y mi derecho es América de Cali".

Juanfer.jpg Juanfer Quintero

Para cerrar su relato Quintero contó: "No hay ninguna conversación pendiente. Ya me lo dijeron. Son cosas que pasan en el fútbol, ajenas a uno". Cabe recordar que el club como el jugador habrían caído en una estafa.

“América y JuanFer habrían sido estafados. Desde noviembre el equipo ‘escarlata’ recibió una oferta de un inversor colombiano… Se apersonó de la negociación para traer a Juan Fernando Quintero comprometiéndose con ambas partes a pagar todo del jugador... Hasta hoy, no se ha visto un peso y el equipo ha tenido que asumir todos los gastos”, escribió el periodista Pipe Sierra.