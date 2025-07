La escandalosa acusación que apareció en redes contra Franco Mastantuono tras su carta

image.png

En el agradecimiento final de su carta, Franco Mastantuono hizo una aclaración y prometió volver: "Mi sueño de ganar cosas con River no desapareció. No se fue. Solo cambió el orden. Hoy me toca salir, crecer, vivir nuevas experiencias y aprender. Pero el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca. Yo sé que va a pasar. Porque los sueños que se sienten con el alma no tienen fecha de vencimiento. Gracias, River, por todo. No es un adiós, es un hasta pronto".

Las repercusiones a la carta de despedida de Franco Mastantuono

Tras la viralización de la carta de despedida de Franco Mastantuono, los hinchas de River no hicieron esperar su reacción y se volcaron a la red social X para realizar sus descargos. Hubieron mensajes de todo tipo, pero hubieron dos que se destacaron y se repitieron mucho, incluída una fuerte acusación.

En primer lugar, muchos hinchas Millonarios empezaron a tildar al joven prospecto de "vende humo". "Dice que quiere ser campeón con River y se va a los 17. Quiere salir campeón con River a los 30", fue uno de los comentarios que se pudo leer al respecto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TendenciasDepor/status/1941169647887569035&partner=&hide_thread=false "Vendehumo"



Por la carta de despedida de Mastantuono: “Hay algo que quiero que quede muy claro: mi sueño de ganar cosas con River no desapareció… el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca. Yo sé que va a pasar… Gracias, River, por todo. No es un adiós, es un hasta pronto”. pic.twitter.com/b8FlC4CuCY — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) July 4, 2025

Pero eso no quedó ahí. Además, los internautas acusaron al ex jugador del Millonario de haber utilizado Chat GPT para la redacción del texto de su carta despedida.

"No llego a leer del humo que hay en la pantalla, buen trabajo chat gpt", "Redactado por Chat GPT" y "Hay un poco de chat gpt en su carta" fueron algunos de los mensajes que compartieron los usuarios de X.