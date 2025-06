La durísima crítica de Mariano Closs a Franco Mastantuono tras la derrota de River

"Intuyo que en esto de la toma de decisiones el más desacertado fue Mastantuono en el primer tiempo cuando River estaba más compacto a la hora de defender y atacar. Parecían correctas, pero no la precisión del pase, de la jugada. No estuvo nunca fino. A mí me encanta como juega, pero no tapemos el sol con la mano, la pelota la tuvo pero ejecutaba mal", esbozó el periodista acerca del rendimiento del joven.

Además señaló que fue el "más flojo y más discontinuo" en los tres partidos por sus malas decisiones en los encuentros de la banda roja. "Hay una jugada que Gallardo se la termina reprochando, quiso pasar entre cuatro y menos mal que al que le roba la pelota se le fue al lateral", añadió el conductor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1938249439149232277?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1938249439149232277%7Ctwgr%5E66c1e9c357d04632d250de9c1ea6d772c845b1c1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-25170153314219289731.ampproject.net%2F2505300108000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false "EL MUNDIAL DE MASTANTUONO FUE DECEPCIONANTE"



¿Coincidís con @DistasioNicolas?



No te pierdas #ESPNF12 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/H10NtmQ2oe — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 26, 2025

"Hablamos de lo bueno de Acuña y no de Mastantuono, pero no es casual que haya entrado 'Nacho' Fernández. Meza no se metió en partido, tampoco contra Rayados el otro día de titular y lo termina sacando", agregó Closs acerca del ex hombre de Independiente, que tampoco tuvo una buena noche contra Inter de Italia, en lo que fue el tercer encuentro de la fase de grupos

Maxi Salas llega para reemplazar a Mastantuono

Maximiliano Salas le informó al cuerpo técnico de Racing y a la dirigencia del club de Avellaneda que se va de la Academia, su futuro está en River, luego de cerrar en las últimas horas su contrato. Solo resta definir la fecha del pago de la cláusula de recisión. El futuro exdelantero de Racing firmará contrato con el Millonario hasta diciembre de 2029.

Maxi Salas 1.jpg

En las próximas horas el jugador, luego de que River le transfiera la plata, deberá depositar en la cuenta bancaria de Racing poco más de 9.1 millones de dólares correspondiente a la cláusula de recisión. Una vez que el dinero esté acreditado en las cuentas de Racing, el jugador podrá formalizar al acuerdo al que llegó con River.