Así fue la última imagen de Franco Mastantuono con la ropa de River en Estados Unidos

El otro jugador que se irá de River tras la salida de Mastantuono

Otro que se irá de River en este mercado de pases será Federico Gattoni, el defensor central cuyo vínculo con el club expirará en los próximos días y no renovará con la institución, por lo que seguramente regresará en primera instancia a España, donde el Sevilla es el dueño de su ficha.

El zaguero surgido de San Lorenzo llegó al Millonario a mediados de 2024, en el marco de una operación que se acordó con el Sevilla de España, dueño de su ficha. La negociación se cerró a préstamo por un año, con una opción de compra fijada en tres millones de dólares. En ese momento, la conducción técnica del plantel estaba a cargo de Martín Demichelis, quien aprobó su llegada como una alternativa para reforzar la última línea.

Durante el ciclo de Demichelis, Gattoni acumuló la mayoría de los pocos minutos que tuvo en el equipo. Sin embargo, la posterior salida del entrenador y el retorno de Marcelo Gallardo al banco de suplentes alteraron completamente el escenario.

Bajo el mando del Muñeco, el defensor quedó relegado al rol de quinto marcador central, detrás de Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Leandro González Pirez. La competencia se intensificó aún más en la previa al Mundial de Clubes con la reincorporación de Lautaro Rivero.

La crítica de Mariano Closs a Mastantuono

El periodista se refirió al rendimiento del equipo del Muñeco y la joya que fue vendida a Real Madrid. "Intuyo que en esto de la toma de decisiones el más desacertado fue Mastantuono en el primer tiempo cuando River estaba más compacto a la hora de defender y atacar. Parecían correctas, pero no la precisión del pase, de la jugada. No estuvo nunca fino. A mí me encanta como juega, pero no tapemos el sol con la mano, la pelota la tuvo pero ejecutaba mal", dijo.

Además señaló que fue el "más flojo y más discontinuo" en los tres partidos por sus malas decisiones en los encuentros de la banda roja. "Hay una jugada que Gallardo se la termina reprochando, quiso pasar entre cuatro y menos mal que al que le roba la pelota se le fue al lateral", añadió el conductor.