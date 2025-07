Gran Hermano: vive en una casa de barro que construyó con sus manos y se anotó en el casting

“Esta será una nueva edición, totalmente diferente y renovada, en donde van a poder participar desde famosos hasta gente totalmente desconocida. Todos van a poder participar. Es mucho más que un Gran Hermano All Stars, porque acá pueden participar todos", comunicó el conductor.

Del Moro Gran Hermano.jpg Del Moro, el conductor de Gran Hermano, contó detalles de la edición 2026.

Entrando en detalles, del Moro describió que esta nueva edición podrá contar con la presencia de todo tipo de personas: "Podrán inscribirse desde influencers, deportistas, exjugadores de GH, artistas o cualquier persona que se considere famosa y personas totalmente anónimas, por su puesto. Todos tendrán lugar en esta nueva edición dorada de Gran Hermano”.

En ese contexto, se conoció que Marcelo Tinelli fue el primer famoso convocado. La noticia la dio el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez, quien aseguró que la propuesta es real y que el conductor ya está evaluando la oferta.

Quién es la rionegrina que se anotó en el casting

La mujer contó en el video que elaboró para Gran Hermano que “tengo 3 hijos y un nieto divino, Luca. Soy artista plástica, soy autodidacta y también soy constructora en barro”.

En una sorprendente confesión, indicó que construyó su vivienda con sus propias manos: “Esta es mi casa, es mi taller y es mi palacio, construido por mis propias manos. Con mucho esfuerzo, con mucho amor, con mucho de todo”.

Carismática y audaz, la oriunda de Roca y radicada en la ciudad balnearia se describió como “una persona que tiene una gran capacidad de adaptación y de resiliencia. Que me gustan los desafíos y siempre está buscando soluciones a los problemas. Si tenés un problema y me lo planteas seguro te ayudo a encontrarle una solución, porque sin problemas no hay soluciones”.

Embed

“Soy una persona pacífica, comunicativa, me encanta el encuentro con otras personas totalmente diferentes a mí. Me gusta siempre encontrarle el lado divertido a todo. Durante muchos años di talleres de arte para niños así que tengo un lado camino recorrido y aventuras. Estoy buscando nuevas aventuras, salir de mi zona de confort, ir hacia otros lugares. Abrir otras puertas, que nunca me hubiese imaginado”, agregó en su autoreferencia.

“Quiero entrar a la casa de Gran Hermano porque quiero desafiarme a mí misma. Quiero desafiar mis propios límites y los límites de los demás. Si vos me elegís, no te vas a arrepentir de haberme elegido. Acordate de mi nombre, Claudia Salazar”, culminó.