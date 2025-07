El equipo español que quiere comprar a Equi Fernández, el ex crack de Boca

image.png

Según el medio local Noticias de Gipuzkoa, de San Sebastián, donde se encuentra la Real Sociedad, existen contactos desde hace varias semanas entre el club y el Al Qadisiya, aunque los vascos tendrían también en vista a otros futbolistas para ese puesto porque los árabes, en principio, habrían rechazado la primera oferta y exigirían más dinero.

El nacido en San Miguel, de 22 años, vería con buenos ojos esta chance, pero todo dependerá, claro, de cuánto insista por él la Real Sociedad, que irá fuerte a buscar un 5 para reemplazar al que era, quizás, su mejor futbolista. A Boca, en caso de que Equi llegue a la Real Sociedad o pase a cualquier otro club, le ingresará un dinero en concepto de derechos de formación y mecanismo de solidaridad, aunque no percibirá ninguna plusvalía debido a que el futbolista se fue por la cláusula de rescisión.

Los números de Equi Fernández

Equi Fernández viene de jugar 37 partidos con el Al Qadisiya en la pasada temporada, en los que anotó un gol y repartió cuatro asistencias.

image.png

En Boca, donde tuvo dos ciclos, el primero tras su debut (2021-2022) y luego el que llegó tras su préstamo en Tigre (2023-2024), jugó 67 encuentros en los que anotó dos goles y brindó tres asistencias. También alzó dos títulos: la Copa Argentina 2021 y la Supercopa Argentina 2022.

Unas semanas después de irse de Boca, cuando debió regresar a la Argentina para unirse a la Selección, Equi habló con la prensa en el Aeropuerto de Ezeiza y reconoció que "se extraña Boca", club en el que estaba desde los 12 años. E indicó que "no pasa nada que el club no me haya despedido en las redes sociales, siempre voy a estar contento con la gente del club y todos los hinchas que siempre me apoyaron", sobre una actitud que se repitió con varios futbolistas que no se fueron bajo los términos que quería la dirigencia, como el caso de Valentín Barco.

"¿La relación con el Consejo terminó bien?", le preguntaron los periodistas. "Sí, con todos", respondió sin dudar el futbolista de 22 años. "¿Pudiste hablar con Riquelme?", insistió otro. Equi lo pensó un instante y contestó "la verdad que no pude hablar".