El comercio del Alto Valle que se volvió viral por denuncias de clientes de todo el país

En el grupo de usuarios se multiplican los testimonios desde distintos puntos del país y hasta se publicaron datos de la empresa para que puedan radicar denuncias por estafas quienes no viven en Río Negro. Una usuaria de Roca, esta semana, publicó un video de la tienda abierta para desmentir un rumor sobre el cierre y alentar a denunciar a quienes compraron y no recibieron sus zapatos.

maleducadas reclamos.jpg Clientas de distintos puntos del país denuncian a un comercio de Roca.

Mariana, dueña del local, defendió la trayectoria del comercio y negó en forma tajante estafas a las clientas. Maleducadas Shoes “tiene más de 15 años de trayectoria, vendemos online a todo el país. Nosotros contamos con depósitos en diferentes lugares. El depósito más grande en Buenos Aires cerró y además el centro de distribución también salía a partir de Buenos Aires, por lo tanto, los tiempos de entrega eran otros”, dijo a AN Roca.

La comerciante aseguró que hay demoras logísticas porque el comercio tiene depósitos en distintas ciudades y algunos envíos requieren paquetes de ambos lugares, lo que estira los plazos de entrega. También afirmó que muchas de las compras que terminaron en problemas fueron en épocas de ofertas en el comercio online, cuando los correos se resienten.

La explicación de Maleducadas Shoes no conforma a sus clientas ya que algunas afirman haber comprado en enero y no haber recibido sus productos. También hay malestar por la actitud de la empresa ante las quejas: "Te bloquean o no te atienden". Una línea telefónica vinculada al cliente advierte desde esta semana que "no corresponde a un abonado": fue dada de baja.

Una de las denuncias al comercio, en primera persona

Una de las denuncias contra Maleducadas Shoes fue radicada por una clienta de Chaco. “Hice la transferencia y mandé el comprobante por WhatsApp, tal como indicaban. Me respondieron que había sido recibido y que recibiría un código de seguimiento pronto”, relató Naiara en una publicación en el Instagram de reclamos.

Los días pasaban y el correo no llegaba, por lo que consultó al comercio. "Me dijeron que había demoras, y luego ya no respondieron más. Intenté de todas las maneras posibles, pero fue en vano”, afirmó.

Al investigar más sobre su situación, Naiara descubrió que no estaba sola. Se unió a otros afectados que habían sido estafados de manera similar, creando grupos en redes sociales donde compartieron sus experiencias y buscaron acciones legales conjuntas. “Es increíble que tantas personas hayan pasado por lo mismo. Nos sentimos impotentes al ver cómo esta situación sigue ocurriendo con total impunidad”, expresó.

Naiara enfatiza el vacío legal que deben enfrentar los compradores porque “nadie se hace responsable. Tienda Nube dice que no tiene que ver, Mercado Pago no responde adecuadamente, y las redes sociales simplemente observan. Es frustrante. Estamos en un país donde cada peso cuenta, y no podemos permitir que nos roben así”, dijo al portal Es Chaco.

Un antecedente contra el comercio

El comercio de venta de calzado con sede en Roca tiene una sentencia en su contra por una demanda en San Antonio Oeste. La Justicia condenó a los dueños a devolver dinero y pagar una multa por daño punitivo en un caso de incumplimiento con su cliente similar al que denuncian ahora afectados en distintas provincias .

La clienta compró dos pares de zapatos a través de internet, pero no llegaron y al reclamar recibió la propuesta de un vale para hacer otra compra. Lo rechazó, denunció y el juzgado de Paz le dio la razón.