Condenan al Estado por el accidente de un niño en un jardín del Alto Valle

No se puede responsabilizar a un niño

“No puede hablarse de culpa de la víctima tratándose de un niño de tan corta edad”, indicaron los jueces del STJ, quienes recalcaron que no es posible exigir a un niño de cuatro años la toma de precauciones ante situaciones que no está en condiciones de prever ni controlar. En ese sentido, el fallo enfatizó que el deber de seguridad en el ámbito escolar implica una obligación tácita de resultado, esto es, asegurar la integridad psicofísica de quienes quedan al resguardo de la institución.