Qué dijo el Jefe de Gabinete del gobierno provincial de los senadores neuquinos

“Representar a la provincia implica, primero, un altísimo honor y segundo, una responsabilidad con tus conciudadanos, un senador no puede ser un felpudo de nadie en pos de intereses que no tienen nada que ver con la ciudadanía de la provincia de Neuquén”, manifestó el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis "Pepé" Ousset.

En esta línea, indicó que “tenemos claro qué es lo que queremos para la provincia de Neuquén, porque no tenemos ningún otro condicionante más que la provincia, no tenemos más jefe que los ciudadanos de la provincia y no tenemos más vocación que hacer las cosas bien por la provincia de Neuquén”.