A San Expedito

San Expedito, hoy recurro a ti con alegría porque has escuchado mis súplicas y has venido hacia mí a traerme la solución que días atrás te había pedido humilde pero desesperadamente ante tu imagen. Te agradezco de todo corazón y prometo ser un testimonio vivo de tu gran poder como mensajero de Dios Nuestro Señor: Amén. A.M.