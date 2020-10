Alejandro Tapia (Q.E.P.D.)

No he muerto. Solo me fui antes y no quiero que me recuerden como aquel que no tiene esperanza. Aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir. Seré el reír de nuestro hogar que tanto compartimos. Seré una página bonita de tu historia. Perdón, tome únicamente uno de los trenes anteriores. Solo me fui antes. Falleció el 14/10/2020 a los 43 años. Te amaremos por siempre. Tus papás, tus hermanos, esposa e hijos, familiares y todos los que pudimos sentir tu amor y alegría.