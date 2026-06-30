AMÉRICO ASPITIA (Q.E.P.D.)

La Vicepresidenta Primera a/c de la Presidencia de la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, Sra. Zulma Reina, diputadas, diputados, autoridades de Cámara y personal legislativo lamentan profundamente el fallecimiento del padre de los empleados legislativos Claudio Vázquez, Director de Innovación y Coordinación de Gestión y de Pablo Aspitia, Director de Gestión de Bienes de la Legislatura. Acompañan a su familia, amistades y seres queridos en este doloroso momento. Descansa en paz.