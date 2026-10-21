El Consejo Federal eligió a uno de sus mejores árbitros para la final de Cipo por el ascenso

Será el encargado de impartir justicia en el partido decisivo ante San Martín de Formosa. El juez ya dirigió tres veces al Albinegro.

El Consejo Federal de la AFA designó a Matías Billione Carpio como árbitro principal de la final entre Cipo y San Martín de Formosa, que definirá uno de los ascensos a la Primera Nacional. El juez fue elegido para un encuentro de máxima trascendencia, en el que el Albinegro buscará coronar su gran campaña en el Federal A y concretar el regreso a la segunda categoría del fútbol argentino.

En un Federal A que arrastra polémicas y cuestionamientos por los arbitrajes, la elección aparece como una señal de confianza para una final en la que habrá muchísimo en juego. El CF designó a un juez que suele ofrecer garantías y que cuenta con antecedentes positivos dirigiendo a Cipolletti. En un partido que definirá un ascenso y no dejará margen para errores, la expectativa estará puesta en que la terna esté a la altura de las circunstancias y que el protagonismo quede exclusivamente en manos de los futbolistas.

Billione Carpio estará acompañado por un equipo arbitral integrado por representantes de distintas localidades del país. Carlos Viglietti , de Salto, será el asistente número uno, mientras que Joaquín Badano , de Saladillo, cumplirá la función de segundo asistente.

Por su parte, Lucas Rodríguez, de Río Tercero, será el cuarto árbitro y Antonella Pajon, de Pergamino, se desempeñará como quinta árbitra.

Billione Carpio ya fue árbitro en varios partidos de la Primera Nacional y cuarto en primera división. Así ocurrió en el Boca-Independiente de La Bombonera, este año. Fue 1 a 1 con el controversial Andrés Merlos como juez principal. En la siguiente foto, Billione Carpio es el que toma la selfie.

Los antecedentes con Cipolletti

El árbitro principal ya dirigió a Cipo en tres oportunidades a lo largo de su carrera. El balance para el conjunto rionegrino es favorable: consiguió una victoria y registró dos empates, sin derrotas en esos encuentros.

El antecedente más cercano entre los partidos mencionados corresponde a la temporada 2023, cuando el Albinegro se impuso 1 a 0 frente a Germinal de Rawson. Ese mismo año, Billione Carpio también estuvo al frente de un encuentro que terminó 0 a 0 ante Villa Mitre.

El restante antecedente se remonta a 2022, cuando Cipolletti igualó sin goles frente a Estudiantes de San Luis.

Muchos pidieron penal sobre Pettinerolli en 2022. El juez dijo que no. Foto: Luis Amaolo

Con esos números, el equipo dirigido por el Albinegro afrontará la final con un historial positivo bajo la conducción arbitral de Billione Carpio. De todos modos, el partido decisivo tendrá un contexto completamente diferente: estará en juego el objetivo más importante de la temporada y la posibilidad de dar el salto de categoría.

El equipo arbitral de la final