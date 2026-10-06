El jugador icónico de la Scaloneta que no sería más citado

Formará parte de la despedida de Messi pero no continuaría en el equipo nacional. Debutó en 2019 con la albiceleste.

La Selección argentina atraviesa una etapa de renovación después del Mundial 2026 y, en ese proceso, algunos nombres que fueron importantes durante los últimos años comienzan a perder terreno. Uno de ellos sería Gonzalo Montiel , el defensor que quedó inmortalizado por haber convertido el penal que le dio a la Albiceleste el título mundial en Qatar 2022.

Según informó Renzo Pantich en AZZ , Montiel no volvería a ser citado por Lionel Scaloni . La versión se conoce después de que el lateral derecho quedara afuera de la última convocatoria del seleccionado, que incluyó los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

La ausencia del futbolista de River llamó especialmente la atención porque Montiel no arrastraba ninguna suspensión . A diferencia de otros campeones del mundo que tampoco fueron convocados, su situación no estaba condicionada por una sanción disciplinaria. La FIFA había castigado a Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada por los incidentes ocurridos en la final del Mundial, pero el defensor no estaba incluido entre ellos.

El lateral derecho formará parte de la fiesta para despedir a Lionel Messi de la selección pero no como actual miembro del plantel, sino como parte del ciclo.

Un jugador icónico

Montiel fue uno de los futbolistas de mayor confianza de Scaloni durante el ciclo que comenzó en 2018. Fue campeón de la Copa América 2021, de la Finalissima 2022 y del Mundial de Qatar, además de integrar el plantel que disputó la Copa del Mundo de 2026.

Su momento más recordado ocurrió en la final contra Francia. Después del empate 3-3 en Lusail, Montiel ejecutó el cuarto penal argentino y convirtió el remate que aseguró el título mundial. La imagen del lateral festejando junto a sus compañeros quedó asociada para siempre con una de las páginas más importantes de la historia de la Selección.

En cuanto a desempeño futbolístico integral, la final de la Copa América en el Maracaná contra el Brasil de Neymar fue su momento más destacable.

Sin embargo, el presente parece ser diferente. La competencia por el lateral derecho aumentó y Scaloni comenzó a darle espacio a nuevos nombres pensando en el próximo ciclo mundialista. En la última convocatoria aparecieron futbolistas como Agustín Giay y Román Vega, mientras que también forman parte del proceso otros jugadores que pueden ocupar esa posición.

Montiel tampoco fue incluido en la primera lista de convocados para los amistosos posteriores al Mundial. La nómina oficial de la AFA contempló a varios futbolistas que estuvieron en la Copa del Mundo, pero el defensor de River quedó afuera.

Ahora, la información aportada por Pantich suma un dato que podría marcar un punto de quiebre: Montiel no solamente habría quedado afuera de esta convocatoria, sino que tampoco volvería a ser llamado por Scaloni.

Por el momento, nadie oficializó que el defensor haya sido descartado definitivamente y la versión difundida por Pantich será seguida en las próximas convocatorias. Lo concreto es que uno de los nombres icónicos de la Scaloneta atraviesa una nueva etapa de su carrera con una presencia cada vez menor en el seleccionado.