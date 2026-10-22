Escándalo en Paraguay: un club impuso un código de vestimenta por el look viral de una fotógrafa

Se trata del Sportivo Ameliano, quien difundió prohibiciones para la vestimenta debido al caso de Adriana Caballero, quien se hizo viral por un video donde muestra un look ajustado.

En Paraguay apareció un caso polémico que involucra a Sportivo Ameliano, un club con 90 años de historia, y recorre el mundo por una fuerte decisión que tomaron. Es que la institución difundió un código de vestimenta para periodistas y fotógrafos advirtiendo a quienes asistan el partido ante el gigante Olimpia, duelo que tendrá lugar este domingo 25 de octubre a las 10:00 en el estadio Ameliano, ubicado en la ciudad de Villeta.

Esa exigencia llamó la atención y generó un fuerte repudio. Es que anunciaron esta imposición por el caso de la fotógrafa Adriana Caballero, quien fue protagonista de un video que se viralizó en el que se la muestra luciendo ropa ajustada en el trabajo. En el anuncio sobre la decisión, el club explicó los motivos de las exigencias.

“Es un club de familia con valores y en todos los partidos de local están nuestros chicos de la escuela de fútbol con sus padres en las gradas”, explicó la institución en un comunicado compartido por el Departamento de Prensa del club. En el mismo exigen la no utilización de shorts para hombres, y para las mujeres es aún mayor la prohibición: nada de blusas escotadas, ni el ombligo descubierto ni calzas deportivas de colores (solo negro o azul oscuro).

"Con el objetivo de mantener un ambiente profesional, respetuoso y acorde a la imagen institucional del club, solicitamos a todos los fotógrafos y periodistas cumplir con el siguiente código de vestimenta”, explicó por otra parte el club que impuso este cambio polémico.

El caso por el que el club tomó la decisión

En las últimas horas se viralizaron imágenes sobre Caballero, mientras trabajaba en la cobertura de un partido. En la misma lucía un conjunto deportivo ajustado, de color blanco, que llamó la atención en las redes sociales. Ante eso el club tomó la decisión y la fotógrafa decidió salir al cruce de la imposición.

“Sí, cuando leí este comunicado, te voy a ser muy sincera, sí me chocó. Pero dije bueno, ya está, tarde o temprano iba a pasar, ¿verdad? No dimensioné que iba a llegar hasta este punto, porque de una u otra manera le puede perjudicar a mis colegas”, declaró Caballero.

"Que no era lo correcto hacerme una publicación así, ¿verdad? Y hasta ahí yo manejo esa información de ese medio”, dijo.

La postura del presidente de Sportivo Ameliano

El presidente de la institución, Héctor Melgarejo hizo declaraciones en el Cardinal Deportivo. Allí calificó la medida como una “locura” y dejó en claro que él no aprobó la decisión. “Pasé un malestar. Es una locura. Publicaron sin autorización. No es lo que pregonamos en el Sportivo Ameliano. Pido disculpas”, dijo.

Más tarde aclaró: "Nosotros, con los periodistas, camarógrafos, fotógrafos, que siempre nos acompañan, valoramos mucho el trabajo que realizan”. En su relato contó que dieron marcha atrás con la decisión, y que los periodistas “pueden ir como van normalmente”.