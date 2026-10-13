La Fórmula 1 tendrá nuevo circuito a partir de 2030

Mientras tanto, siguen las gestiones para el regreso de la máxima categoría del automovilismo a Argentina.

La Fórmula 1 confirmó una noticia histórica para el automovilismo mundial: África volverá a tener una carrera del calendario después de más de tres décadas. El país elegido es Ruanda , que albergará el Gran Premio de África a partir de comienzos de la década de 2030, en el marco de un acuerdo por diez años con la máxima categoría.

El anuncio representa un paso importante para la expansión internacional del campeonato, que busca consolidar su presencia en nuevos mercados. La última competencia de Fórmula 1 en suelo africano se disputó en 1993 , cuando el Gran Premio de Sudáfrica se desarrolló en Kyalami y terminó con la victoria del francés Alain Prost .

Desde entonces, el continente quedó afuera de la máxima categoría, pese a los reiterados intentos por concretar su regreso. Ahora, la apuesta se trasladará a Ruanda , un país que viene impulsando grandes eventos deportivos como parte de su estrategia para atraer turismo e inversiones.

BREAKING: Formula 1 returns to Africa with 10 year agreement to race in RwandaThe African Grand Prix is set to join the F1 calendar in the early 2030s#F1 https://t.co/IlsKseMnNa — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

Un circuito nuevo y una carrera con proyección internacional

La competencia tendrá como escenario un trazado que se construirá en Bugesera, a unos 40 kilómetros al sur de Kigali, la capital ruandesa, y cerca del futuro aeropuerto internacional de la zona. El proyecto contempla un circuito diseñado para cumplir con los estándares de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), dentro de un desarrollo que también apunta a potenciar la infraestructura y la actividad turística.

El diseño estará a cargo de Alex Wurz y Hermann Tilke, dos nombres vinculados al desarrollo de circuitos modernos. La propuesta busca aprovechar las características del terreno y sus desniveles para ofrecer un recorrido exigente para los pilotos.

El presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, destacó la relevancia de la iniciativa, que permitirá que el campeonato vuelva a competir en todos los continentes habitados. La organización también remarcó el potencial de África, donde más de 100 millones de personas siguen la categoría.

"Ruanda":Porque la #Formula1 anunció el Gran Premio de África https://t.co/pfvTvBmQ1N — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 13, 2026

Argentina también sueña con regresar

La confirmación de Ruanda llega en un momento en el que Argentina trabaja para volver a recibir a la Fórmula 1. El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, había señalado en septiembre que el regreso al país podría ser viable en 2029 o 2030, aunque aclaró que el calendario y las condiciones del circuito son factores determinantes.

El principal escenario para esa posibilidad es el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, de la Ciudad de Buenos Aires, que atraviesa un proceso de remodelación con la intención de recibir competencias internacionales, entre ellas el MotoGP desde 2027.

La última carrera de Fórmula 1 en Argentina se disputó en 1998, cuando el circuito porteño recibió por última vez a la categoría. Desde entonces, el regreso quedó como una cuenta pendiente para los fanáticos locales.

Mientras Ruanda ya consiguió un acuerdo para asegurar su lugar durante diez temporadas, la Argentina continúa trabajando para reunir las condiciones necesarias. La noticia africana vuelve a poner sobre la mesa la competencia entre países por ingresar a un calendario cada vez más demandado y con espacios limitados.