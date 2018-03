DR. HERMAN SCHROEDER 21/08/1939 - 20/03/2015

"No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende". Eduardo Galeano Nos acercamos, nos encendió a todos y se fue. Te extrañamos Tus nietos Candelaria, Herman, Nicolás, Carolina, Javier, Catalina, Victoria, Franco, Ivana, Magalí, Martin, Emilie, Sophie y Thomas.