Encarnación Lozano Requena (q.e.p.d.)

02/07/1937- 02/08/2019 No he muerto, aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir. Tu esposo Félix, tus hijas Elena y Beatriz, tus yernos Carlos y Luis, tus nietos Tomás, Belén, Sofía, Candela, Juan, tus bisnietos Juanfran y Cipriano.