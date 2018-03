ERCILIA FERNÁNDEZ (q.e.p.d.)

Tía de mi corazón: hoy hace un mes que te me fuiste, me dejaste muchos recuerdos lindos, me quedo con eso. Gracias por todo, siempre fuiste una gran persona. Que encuentres paz, siempre te voy a recordar como la gran Fernández que eras. El cielo se llevó nuestra estrella, para mí es la mas grande. q.E.P.D. tía de mi corazón. Tu sobrina Gabriela.