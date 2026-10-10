Barby Franco relató el grave accidente que sufrió su hija, Sarah Burlando: "Se le abrió..."

Un viaje familiar de Barby Franco, Sarah y Fernando Burlando que tenía como objetivo disfrutar de una jornada de fútbol terminó convirtiéndose en un momento de enorme angustia . Lo que parecía una llegada tranquila cambió en cuestión de segundos y puso a sus protagonistas frente a una situación inesperada, que requirió atención médica inmediata.

Barby Franco recordó el accidente que sufrió su hija cuando tenía apenas dos años . En una entrevista, la modelo reconstruyó lo ocurrido en Santiago del Estero y destacó la rápida intervención del abogado, mientras ella quedó paralizada ante la gravedad de la escena.

El episodio ocurrió cuando la familia viajó a Santiago del Estero para acompañar a Estudiantes de La Plata en una final. Apenas habían bajado del avión y se dirigían al transporte que los llevaría a destino cuando la pequeña sufrió una fuerte caída: " Habíamos ido a la final de Estudiantes de La Plata a Santiago del Estero, bajamos del avión, fuimos al transfer, se dio vuelta, se cayó de cabeza y se abrió la cabeza . ¡No sabés lo que fue! Tremendo y yo quedé traumada y totalmente bloqueada . O sea, vi sangre, sangre y más sangre y quedé traumadísima", relató Barby Franco al recordar el dramático momento.

La situación generó desesperación, especialmente por la cantidad de sangre que había y la corta edad de la niña. Mientras la modelo no lograba reaccionar ante lo que estaba viendo, Burlando tomó la iniciativa y buscó una solución para que su hija recibiera asistencia médica cuanto antes.

La rápida reacción de Fernando Burlando y la atención médica

Según contó Franco, la familia buscó rápidamente un sanatorio cercano para que Sarah pudiera ser atendida. Una vez en el centro médico, los profesionales le realizaron puntos de sutura en la herida: "Googlearon rápido dónde había un sanatorio, fuimos y nos atendieron rapidísimo. La cosieron, ella se la re bancó y después siguió como si nada. Fuimos a la cancha, salió campeón Estudiantes y nos volvimos", recordó la modelo.

Pese al susto y a la gravedad que tuvo el episodio en ese momento, la recuperación de la pequeña fue favorable. Franco explicó que la niña no sufrió secuelas visibles y que, poco después, retomó su rutina con naturalidad: "No le quedó una marquita, nada", aseguró. Incluso recordó una anécdota que refleja cómo la pequeña dejó atrás rápidamente el mal momento: al llegar al estadio, le preguntó: “Mamá, ¿dónde está la fiesta? Vamos a una fiesta”.

Barby Franco destacó el vínculo de Burlando con su hija

Más allá del accidente, la modelo aprovechó la entrevista para hablar con Pronto sobre el papel de Fernando Burlando en la crianza de Sarah y la relación cercana que construyó con ella desde sus primeros meses de vida: "Burlando como papá es lo más y con Sarah hizo todo, desde cambiarle pañales hasta darle la mamadera. Es más, Sarah tuvo un accidente cuando cumplió dos años y se le abrió la cabeza. Le hicieron unos puntos, yo me quedé bloqueada porque no sabía qué hacer y él reaccionó de una manera rapidísima. Es un padrazo", expresó.

Barby Franco y Fernando Burlando

Franco también reconoció que la manera en que el abogado se relacionaba con sus otras hijas le permitió descubrir una forma de afecto paterno que no había experimentado durante su infancia: "no me sorprendió porque ya veía la relación que él tenía con sus hijas, que yo obviamente no entendía porque nunca tuve un padre presente y no sabía cómo era la relación, al punto de que no sabía que una hija podía abrazar a un padre, por ejemplo. A ese nivel estaba, literal. Horrible. No entendía muchas situaciones y pensaba: “¿Cómo le va a dar un abrazo y un beso?”. Cuando pasaban los años, veía cada vez situaciones más lindas, que más me enamoraban y decía: “Wow, va a ser un padrazo”. Hoy lo veo reflejado con Sarah y es lo más".

Con este recuerdo, Barby Franco compartió uno de los momentos más difíciles que atravesó junto a su hija y destacó la actitud de Burlando durante la emergencia. Una experiencia angustiante que, con el paso del tiempo, también reforzó su admiración por el rol del abogado como padre.