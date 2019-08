GENARO SAN MARTÍN (Q.E.P.D.)

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Ltda. participan el fallecimiento y comunican que sus restos, velados en sala "C" de calle Alberdi y Belgrano de Cutral Co, serán inhumados el día 29/08/2019 a las 17 en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.