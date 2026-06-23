Juan "Cacho" Rosauer (Q.E.P.D.)
Falleció en Cipolletti el 22/06/2026 a la edad de 81 años. Familia Schroeder lamenta su partida y acompaña a Chichi y a sus hijos en tan doloroso momento, expresando sus más sentidas condolencias.
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martes 23 de junio de 2026 - Neuquén, Argentina
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Falleció en Cipolletti el 22/06/2026 a la edad de 81 años. Familia Schroeder lamenta su partida y acompaña a Chichi y a sus hijos en tan doloroso momento, expresando sus más sentidas condolencias.