MARíA JOSé (q.e.p.d)

Princesita de Mamá: a un mes de tu partida, de no tenerte a mi lado, mimarte y protegerte, tuve la bendición de compartirte tus 25 años y despedirte tomándote de la manito... En tu memoria, hija mía, quiero agradecer a muchísima gente, a su mutual OSPEPRI, al señor Martínez, gerente general, médicos y personal, a la subsecretaria de discapacidad, Neudedis, Hogar Antu Dañe, Juzgado de Familia Nº3, a la Defensoría Nº1, Juzgado Federal, al Hospital Bouquet Roldán, Dr. Ballerio, To. Camila, M. Inés y Emilia. A mi gente más cercana, amigos y familia. Al plantel de Enf. A cargo del Sr. Huircan Santiago (le diste el amor que le faltó). A mi familia, que siempre estuvo con su apoyo y amor, vivimos felices, ¡Y a mi hijo Lionel, gracias por tu comprensión... Ella voló y ya no sufre más... Te recordaremos siempre con mucho amor... Tu familia.