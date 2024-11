Un ciberataque masivo afecta a WordPress en todo el mundo

Más de 4 millones de sitios web fueron dañados por una vulnerabilidad en el plugin de seguridad "Really Simple Security".

WordPress , uno de los sistemas de gestión de contenidos más utilizados a nivel global, sufrió un ciberataque sin precedentes. Más de 4 millones de sitios web se vieron afectados por una vulnerabilidad en el plugin de seguridad SSL "Really Simple Security", anteriormente conocido como "Really Simple SSL".

La vulnerabilidad de un plugin de seguridad

El plugin "Really Simple Security", diseñado para reforzar la protección de los sitios web, estuvo en el centro de este ataque que expuso la fragilidad de los sistemas de seguridad más comunes. De manera irónica, el complemento que debía mejorar la seguridad de las páginas web resultó ser el punto débil. Según Sancho Lerena, CEO de Pandora FMS, empresa española especializada en gestión de IT y seguridad, "cualquier dato es valioso para robar, por muy pequeña que sea la web". Esta vulnerabilidad muestra lo fácil que es para los ciberdelincuentes acceder a información sensible, incluso cuando las medidas de protección más avanzadas estén implementadas.