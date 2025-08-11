GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE SEGURIDAD POLICÍA DEL NEUQUÉN

Con profundo pesar, el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía comunican el fallecimiento de la Agente Deyanira Aylen Vázquez, ocurrido el día 10 de agosto de 2025, en la ciudad de Neuquén.

Acompañamos en este difícil momento a su familia, amistades y compañeros de trabajo, expresando nuestras más sinceras condolencias y solidaridad.

Su compromiso y servicio a la comunidad permanecerán en la memoria de toda la institución.

Q.E.P.D.