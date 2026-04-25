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La Mañana sepelio

ALFREDO EDUARDO BONAVITTA (Q.E.P.D.)

Falleció en Junín, Bs. As., el 10/04/2026 a los 60 años. Sus familiares lo despiden con inmenso dolor y acompañan a su esposa, Viviana Lobato, y a sus hijas, Francina y Valentina, en este difícil momento.