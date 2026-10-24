ALFREDO FERNANDEZ "EL VASCO" (Q.E.P.D.)

Falleció en Cipolletti el 23/10/2026 a los 85 años de edad. Su esposa Eva Rosa, sus hijos Emilce y Diego, sus nietos Santiago y Lautaro, sus hermanas, sobrinos, amigos y demás familiares participan su deceso y comunican que sus restos serán despedidos el día de hoy a las 9:30 en la necrópolis de Cipolletti. Dejar condolencias en: http:// condolencias.grupodiniello.com. ar/memorial/alfredo-fernandez2026 Serv.: GRUPO DINIELLO: Cipolletti – Neuquén – Centenario - Zapala.