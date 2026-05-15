ANA IDA ERICE DE ALMENDRA (Q.E.P.D.)

Falleció en Loncopué el 14/05/2026, a los 76 años. Su esposo: José Calixto; sus hijos: ELSA, RAMON, INÉS, FABIAN, FABIANA, MIGUEL Y AVELINA; hijos políticos; nietos; bisnietos y demás familiares participan su deceso y comunican que sus restos velados en sala velatoria de calle Cacique Purran s/nº, fueron inhumados ayer a las 18 en la necrópolis de dicha ciudad. Serv.: GRUPO DINIELLO. ZAPALA. Dejar condolencias en: condolencias.grupodiniello.com.ar/memorial/ana-ida-erice-dealmendra