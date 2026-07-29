CERNA MONICA ISABEL (Q.E.P.D.)
Falleció en Neuquén el 28 de Julio del 2026 a la edad de 57 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos, serán inhumados a las 13hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén.
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miércoles 29 de julio de 2026 - Neuquén, Argentina
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Falleció en Neuquén el 28 de Julio del 2026 a la edad de 57 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos, serán inhumados a las 13hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén.