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CERNA MONICA ISABEL (Q.E.P.D.)

Falleció en Neuquén el 28 de Julio del 2026 a la edad de 57 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos, serán inhumados a las 13hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén.