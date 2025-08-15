CLEMENTINA ANCALAO VDA. DE LABRAÑA (Q.E.P.D.)

Falleció en Cipolletti el 14/08/2025 a los 86 años. Sus hijos Marisa, José Luis, Pachi y Marta, sus hijos políticos Nora y Gerardo, sus nietos Eduardo, Marina, Franco, Federico, Flopy y Fernanda, sus bisnietos Jonás, Uma y Máximo, amigos y demás familiares participan su deceso y comunican que sus restos fueron velados en la sala “B” ubicada en Teniente Ibañez 1055 de esta ciudad y fueron despedidos a las 24 del día de ayer. Serv.: GRUPO DINIELLO: Cipolletti – Neuquén – Centenario - Zapala.