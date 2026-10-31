ELENA CASTILLO (Q.E.P.D.)

Falleció en Zapala el 30/10/2026, a los 87 años; sus hijos MIRIAM, MIRTA, EDITH, JUAN Y FABIANA, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su deceso y comunican que sus restos, trasladados hasta la localidad de Mariano Moreno y velados en sala Velatoria de calle J.J. Valle y Sarmiento, serán inhumados hoy a las 10 en la Necrópolis de dicha localidad. Servicio: GRUPO DINIELLO ZAPALA. Dejar sus condolencias en: condolencias.grupodiniello.com.ar/memorial/elena-castillo