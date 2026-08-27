ELSA ECHEGOY (Q.E.P.D.)

La Vicepresidenta Primera a/c de la Presidencia de la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, Sra. Zulma Reina, diputadas, diputados y personal legislativo, participan con pesar el fallecimiento de la madre de la señora Mariana Valdebenito, Secretaria de Cámara de esta Legislatura. En este momento de tristeza, acompañan con afecto a Mariana y a sus hermanos, Graciela, Adán, Adrián, Marta y Gastón, como así también a sus hijos Meli, Juani y Morena. Rogando que encuentren fortaleza y consuelo para sobrellevar esta irreparable pérdida, elevan una oración por su eterno descanso.