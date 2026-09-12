ELVIRA ESTER REISING (Q.E.P.D.)

Falleció en Cipolletti el 11/09/2026 a los 80 años de edad. Sus hijos Gladys, Néstor y Carina, sus hijos políticos Luis, Gisella y Pablo, sus nietos Carlos, Jacqueline, Gabriel, Catalina, Juan Martin, Lourdes y Sofia, su bisnieto Giovanni, su hermana, amigos y demás familiares participan su deceso y comunican que sus restos serán despedidos el día de hoy a las 10:30 en la necrópolis local. Dejar condolencias en: https://condolencias.grupodiniello.com.ar/memorial/ elvira-ester-reising. Serv.: GRUPO DINIELLO: Cipolletti – Neuquén – Centenario - Zapala