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La Mañana sepelio

ESTEFANIA SEGUNDA SIFUENTES (Q.E.P.D.)

Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento de la madre de nuestra compañera Fabiana Janeth Pazos, acompañándola a ella y a sus familiares en este difícil momento.