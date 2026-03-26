ESTEFANIA SEGUNDA SIFUENTES (Q.E.P.D.)
Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento de la madre de nuestra compañera Fabiana Janeth Pazos, acompañándola a ella y a sus familiares en este difícil momento.
El clima en Neuquén
jueves 26 de marzo de 2026 - Neuquén, Argentina
Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento de la madre de nuestra compañera Fabiana Janeth Pazos, acompañándola a ella y a sus familiares en este difícil momento.