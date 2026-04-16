EVARISTO JAVIER BUSTOS (Q.E.P.D.)

Falleció en Loncopué, el 15-04-2026, a los 72 años, sus Hijos: SUSANA, ALICIA, JAVIER, JOVINA, ARIEL, FLORENTINA Y ANIBAL, Hijos Políticos, Nietos Bisnietos y demás familiares participan su deceso y comunican que sus restos, Velados en Sala Velatoria de calle Cacique Purrran S/Nº, serán inhumados hoy a las 10,00 Hs. en la Necrópolis de dicha ciudad. Servicio: Grupo Diniello Zapala. Dejar sus condolencias en: condolencias.grupodiniello.com.ar/memorial/evaristo-javierbustos.