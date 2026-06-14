FLAVIO LUIS RAMIREZ (Q.E.P.D.)

El presidente de CALF, Marcelo Severini; integrantes del consejo de Administración; la secretaria, Agustina Creide y el gerente de Tecnologías de la información, Sergio Fernández Novoa, participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera dirigente del sindicato e Prensa de Neuquén, integrante de la conducción de FATPREN y miembro de la CGT regional Neuquén. Acompañan a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una Oración por el eterno descanso de su alma.