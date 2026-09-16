FUENTES JUAN (Q.E.P.D.)

Falleció en Las Lajas el 15/09/2026, a los 83 años. Su esposa RAQUEL PEDRERO, sus hijos VANESA, EDUARDO Y JUAN CARLOS, hijos políticos, este lirio de pureza, Ceferino Namuncura y que alimentándolo con la Santa Eucaristía, encendisteis en su corazón ardores de Santidad y de apostolado, dignaos glorificarlo en la tierra y concededme por su intercesión la gracia (pedir la gracia), Padre Nuestro, Ave María y Gloria. M.B. A Santa Rita. Abogada y protectora. Santa de los imposibles. En vos confío (Pedir la gracia). Rezar la novena a Santa Rita por ocho días. El noveno rezá el rosario completo. M.B. A San Expedito. Reza 9 Avemarías durante 9 días y pide 3 deseos, 1 de negocios y 2 imposibles, el 9no día publica este aviso y se cumplirá aunque sea imposible. A.M.V. NECROLÓGICAS Para publicar avisos en esta sección: [email protected] o al teléfono 0299- 490400 nietos y demás familiares participan su deceso y comunican que sus restos, velados en Sala Velatoria de calle Saavedra 558, serán inhumados hoy a las 11 en la Necrópolis de dicha ciudad. Servicio: GRUPO DINIELLO ZAPALA. Dejar condolencias en: condolencias.grupodiniello.com.ar/memorial/fuentes-juan.