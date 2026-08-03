El clima en Neuquén

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GODOY ANSELMO (Q.E.P.D.)

Falleció en Neuquén el día 2 de agosto a la edad de 86 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos serán inhumados a las 12:00hs. En el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.