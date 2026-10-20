GUILLERMA PEREZ VDA. DE QUADRINI (Q.E.P.D.)

Fal leció en Cipol let t i el 19/10/2026 a los 92 años de edad. Sus hijos Delio, Carlos y Danny Quadrini, sus hijas políticas Patricia, Maria Mercedes y Mónica, sus nietos y demás familiares participan su deceso y comunican que sus restos serán despedidos el día de hoy a las 12:00 hs. en la necrópolis de Cipolletti. Rogamos que Dios le de descanso a su alma. Dejar condolencias en: https://condolencias.grupodiniello.com.ar/memorial/guillermaperez. Serv.: GRUPO DINIELLO: Cipolletti – Neuquén – Centenario - Zapala.