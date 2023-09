JOSÉ HéCTOR RIOSECO (Q.E.P.D.)

18/06/1960- 06/09/2023 La Municipalidad de Cutral Co lamenta comunicar el fallecimiento del Sr. intendente municipal de Cutral Co, don José Héctor Rioseco, quien supo ser funcionario municipal en distintas áreas y que gracias a su trabajo y esfuerzo fue elegido diputado provincial y dos veces jefe comunal de nuestra ciudad de Cutral Co. La comunidad entera de Cutral Co abraza y acompaña a sus familiares y amigos en este difícil momento. Se comunicará con prontitud el horario y lugar de su velatorio y exequias.