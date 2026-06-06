JOSÉ ORTIZ "Monito" (Q.E.P.D.)

La Vicepresidenta primera a/c de la Presidencia de la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, Sra. Zulma Reina, Diputados, autoridades de Cámara y personal legislativo lamentan profundamente el fallecimiento de José Ortiz, querido compañero jubilado, conocido por su carisma y firme compromiso con los ideales que defendió a lo largo de su vida, deja una huella imborrable en esta institución. Acompañan a su familia, amigos y seres queridos. Descansa en Paz.