JUAN FELIX ACUÑA SEGUEL (Q.E.P.D.)

Falleció en Loncopué, el 22-09-2025, a los 93 años, su Esposa: Doralisa MESA, sus Hijos: HÉCTOR, SANTIAGO, MARÍA, BEATRIZ Y LAURA, Hijos Políticos, Nietos y Bisnietos, participan su deceso y comunican que sus restos velados en sala velatoria de calle Cacique Purran S/Nº, serán inhumados hoy a las 10,00 Hs. En la Necrópolis de dicha ciudad. Servicio: Grupo Diniello Zapala. Dejar sus condolencias en: condolencias.grupodiniello.com.ar/memorial/juan-felix-acuña-seguel