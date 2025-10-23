JUANA MARIA CONTRERAS De CRISOSTOMO (Q.E.P.D.)

Falleció en Las Lajas, el 22-10-2025, a los 91 años, su Esposo: CARLOS JORGE, sus Hijos: ISABEL, JORGE, AURORA, NÉLIDA Y ROSA, Hijos Políticos, Nietos, Bisnietos y demás familiares participan su deceso y comunican que sus restos, velados en sala velatoria de calle Saavedra 558, serán inhumados hoy a las 11 en la Necrópolis de dicha ciudad. Servicio: Grupo Diniello Zapala. Dejar sus condolencias en: condolencias.grupodiniello.com.ar/memorial/juana-maria-contreras