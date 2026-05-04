El clima en Neuquén

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La Mañana sepelio

LUCERO ANGELICA (Q.E.P.D.)

Falleció en Neuquén el día 2 de mayo a la edad de 94 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 11:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén.