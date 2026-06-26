LUIS "CHITO" JALIL (Q.E.P.D.)

Juan Carlos Bolan y familia despiden con profundo pesar a Luis “Chito” Jalil, recordándolo con afecto y gratitud. Por su calidad humana, su generosidad y su permanente compromiso con los demás, su recuerdo permanecerá vivo en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de compartir su amistad y conocer la nobleza de su persona. Acompañan con especial cariño a sus hijos Macan, Ariela y Gamal, y a toda su familia y seres queridos en este doloroso momento. Descansa en paz querido Chito.