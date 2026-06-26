LUIS "CHITO" JALIL (Q.E.P.D.)

La Vicepresidenta Primera a/c de la Presidencia de la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, Sra. Zulma Reina, diputadas, diputados, autoridades de Cámara y personal legislativo lamentan profundamente el fallecimiento de Luis “Chito” Jalil, reconocido y apreciado referente de la comunidad neuquina, quien será recordado por su calidad humana, su sensibilidad social, su permanente cercanía con la gente y su compromiso con el bienestar común. Su trayectoria y vocación de servicio le valieron el respeto y el cariño de generaciones de neuquinas y neuquinos. Acompañan a su familia, amistades y seres queridos en este doloroso momento. Descansa en paz.